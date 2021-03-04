Задержанный за подготовку теракта в Калининградской области помещен под стражу

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Зеленоградский районный суд Калининградской области отправил под арест местного жителя, задержанного по подозрению в подготовке теракта на объекте энергетики в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

"Зеленоградским районным судом избрана мера пресечения [в отношении подозреваемого] в виде ареста сроком до 3 мая", - сказали в пресс-службе.

Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Вину в подготовке теракта в суде мужчина не признавал, добавил собеседник агентства.

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Он был задержан по подозрению в подготовке теракта на подстанции "Северная" в пригороде Калининграда.

Ранее сообщалось, что задержанный также занимался вербовкой жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности. У него дома обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.

В поле зрения ФСБ мужчина попал благодаря бдительности граждан. Ему 42 года, женат, имеет совершеннолетнего сына.