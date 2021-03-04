Москвич за год поставил на фиктивный миграционный учет более 160 тыс. иностранцев

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы приговорил к трем годам колонии москвича, за год поставившего на фиктивный миграционный учет более 160 тыс. иностранных граждан. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

"25-летний житель столицы Александр Андреев осужден за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в прокуратуре. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Андреев и его сообщник передавали в ГУ МВД России по Москве в электронной форме заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан для постановки их на миграционный учет. За это они получали денежное вознаграждение. Принимающей стороной для иностранцев выступали коммерческие организации, местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября в Москве. "В результате незаконной деятельности Андреева и участников организованной группы в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года фиктивно поставлено на учет по месту пребывания более 160 тыс. иностранных граждан", - сообщили в прокуратуре.

Все иностранцы в России должны встать на миграционный учет, без него нельзя получить патент на работу и другие разрешительные документы.