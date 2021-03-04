Вино за 255 тыс. рублей украли из магазина в центре Москвы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Неизвестный мужчина украл бутылку вина за 255 тыс. рублей из магазина в центре Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, заявление в полицию поступило от продавца винного магазина вечером 2 марта. "В магазин зашел неизвестный мужчина, который ходил от стеллажа к стеллажу. После его ухода продавец заметила пропажу вина стоимостью 255 тыс. 333 рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (ч. 3, ст. 158 УК РФ).