В Греции произошло землетрясение магнитудой 6

ТАСС, 4 марта. Землетрясение магнитудой 6 произошло в четверг в Греции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 29 км к северо-западу от города Лариса с населением около 144 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

В среду в том же регионе Греции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 - 6. Оно ощущалось в Ларисе и окрестностях, а также во многих других районах страны - от Афин до Салоник. После сильного толчка последовали афтершоки.