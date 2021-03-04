Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Тихом океане

ТАСС, 4 марта. Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 8,0 в Тихом океане недалеко от берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Очаг залегал на глубине 10 км. Вблизи от эпицентра населенных пунктов не расположено.

Национальный центр предупреждения о цунами США издал предупреждение о цунами.

Ранее в четверг землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья новозеландского Северного острова, а спустя несколько часов вблизи Кермадекского архипелага зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. Оба раза объявлялась угроза цунами.