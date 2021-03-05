Жителей некоторых районов Новой Зеландии призывают эвакуироваться из-за угрозы цунами

ТАСС, 5 марта. /ТАСС/. Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии призывает жителей районов, находящихся в зоне риска из-за объявленной угрозы цунами, эвакуироваться. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте управления.

"Люди, проживающие вблизи побережья [в районах риска], должны немедленно переместиться на ближайшую возвышенность <...> или как можно дальше вглубь страны. Не оставайтесь дома", - говорится в тексте.

Ранее Геологическая служба США сообщила о произошедшем у берегов Кермадекского архипелага землетрясении магнитудой 8,0. Национальный центр предупреждения о цунами США издал предупреждение о цунами.

Также в четверг у побережья новозеландского Северного острова было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,3, а спустя несколько часов вблизи Кермадекского архипелага зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. Оба раза объявлялась угроза цунами.