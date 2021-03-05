В Татарстане мать убила ребенка и покончила с собой

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после обнаружения в Зеленодольском муниципальном районе республики тела мальчика. По предварительным данным, его убила мать, а затем покончила жизнь самоубийством. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Вечером 4 марта 2021 года в одном из домов в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружено тело шестилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. Кроме того, во дворе дома найдено тело его 38-летней матери, которая, по предварительным данным, убила ребенка, а затем свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего",, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.