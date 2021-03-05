В Приморье двое жителей украли тонну кедрового ореха через дырку в стене склада

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Полиция Приморского края задержала двух подозреваемых в хищении 1,1 тонны кедрового ореха с зернохранилища в Октябрьском районе, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД региона. Стоимость украденного составила 385 тыс. рублей.

"В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому округу поступило сообщение 39-летнего жителя села Покровка о хищении из зернохранилища кедрового ореха неизвестными лицами. Масса похищенного ореха составила 1 тонну 100 кг. Злоумышленники причинили ущерб заявителю на сумму в размере 385 000 рублей. Сотрудники полиции по горячим следам установили личности злоумышленников", - говорится в сообщении.

В ходе допроса двое задержанных рассказали, что вечером они проникли в зернохранилище, отогнув металлическую обшивку помещения. Они знали, что внутри хранится кедровый орех, и решили его похитить. Наполнив орехами 20 мешков, они вывезли их на автомобиле, а позже продали. Вырученные деньги уже успели потратить.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении одного из подозреваемых - ранее судимого жителя села Струговка - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его подельник на период расследования уголовного дела отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.