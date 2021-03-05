Глава судебных приставов Якутии заключили под стражу по делу о превышении полномочий

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Республике Саха (Якутия) Алексей Никифоров заключен под стражу, сообщили в пятницу в Якутском городском суде.

"Отказать в ходатайстве защитников и подозреваемого об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, залога, личного поручительства. Избрать в отношении подозреваемого Никифорова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 2 мая 2021 года включительно", - говорится в материалах суда.

Отмечается, что в случае непредъявления обвинения Никифорову в течение десяти суток с момента задержания, по 11 марта 2021 года включительно, мера пресечения немедленно будет отменена.

"Подозреваемой [Полине] Местниковой избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком на один месяц 28 суток, то есть по 2 мая 2021 года включительно", - отмечается в материалах суда. Ей запрещено покидать свое жилье с 22:00 до 07:00, общаться с Никифоровым, использовать любые средства связи и интернет, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

По предварительным данным следствия, региональное УФССП провело аукцион на выполнение отдельных видов работ по строительству административного здания на сумму свыше 34 млн рублей. После заключения госконтракта подрядчик был поставлен в условия, невозможные для добросовестного исполнения контракта. Должностные лица УФССП, действуя в интересах другой строительной организации, вынудили его расторгнуть контракт и отказаться от выполнения строительных работ.

2 марта в следственном управлении СК РФ по Якутии сообщали, что в отношении Никифорова и его заместителя возбуждено дело о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.