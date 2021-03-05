Предупреждение об угрозе цунами в Новой Зеландии отменили

СИДНЕЙ, 5 марта. /ТАСС/. Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии отменило предупреждение об угрозе цунами после мощного землетрясения, которое произошло в пятницу в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага.

В ведомстве отметили, что угроза цунами отменена, однако все еще существует небольшой риск прихода высоких волн. "Все, кто эвакуировался из прибрежной зоны, могут вернуться, однако совет держаться подальше от пляжей и береговой линии остается в силе. В прибрежных водах новой Зеландии все еще могут возникнуть сильные и непредсказуемые течения, а также высокие приливные волны, <…> которые могут представлять опасность для купающихся, серферов, рыбаков и небольших лодок", - указано в сообщении ведомства.

В управлении также отметили, что угрозы наводнений и паводков не территории Новой Зеландии нет. Ожидается, что все действующие рекомендации будут окончательно отменены к вечеру. Ранее предупреждения об угрозе цунами и предписание об эвакуации из прибрежных районов отменили власти тихоокеанских островных государств Фиджи, Самоа, Тонга, Вануату и Маршалловы Острова.

Управление гражданской обороны Новой Зеландии выпустило сообщение о землетрясении магнитудой 7,4, зафиксированном у берегов Кермадекского архипелага в 06:40 утра по местному времени (20:40 4 марта мск). После второго толчка магнитудой 8,1 было выпущено предупреждение о цунами для прибрежных районов Новой Зеландии, а также островов Стюарт и Чатем. Жителям прибрежных районов рекомендовано оставаться на возвышенности и не приближаться к береговой линии. Также было выпущено предупреждение об угрозе цунами для жителей австралийского острова Норфолк, расположенного в Тихом океане между Австралией и Новой Зеландией.