В Красноярском крае задержали женщину, сообщившую о минировании здания из-за очереди в нем

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Жительница Минусинска в Красноярском крае задержана за ложное сообщение о минировании административного здания в городе, чтобы не стоять там в очереди. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в учреждении якобы находится опасное устройство. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При обследовании территории предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружено.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Ей оказалась 46-летняя местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что она увидела большую очередь в учреждении и во избежание длительного ожидания со своего сотового телефона сообщила о том, что в здании находится опасный предмет", - сообщили в главке полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.