{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярском крае задержали женщину, сообщившую о минировании здания из-за очереди в нем

Следователи возбудили дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Жительница Минусинска в Красноярском крае задержана за ложное сообщение о минировании административного здания в городе, чтобы не стоять там в очереди. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в учреждении якобы находится опасное устройство. На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При обследовании территории предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружено.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Ей оказалась 46-летняя местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что она увидела большую очередь в учреждении и во избежание длительного ожидания со своего сотового телефона сообщила о том, что в здании находится опасный предмет", - сообщили в главке полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
РоссияКрасноярский край
Бывший вице-президент палаты адвокатов Забайкалья получил условный срок за мошенничество
Адвоката приговорили к трем годам лишения свободы условно
Читать полностью