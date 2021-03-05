В Иркутске один человек пострадал из-за трамвая с отказавшими тормозами

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Трамвай, у которого отказали тормоза, повредил девять автомобилей в Иркутске, ДТП произошло в пятницу. В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

"Как установлено предварительно, вагоновожатый заметил техническую неисправность в транспортной системе, высадил пассажиров, доехал до Студгородка, развернулся и направился в депо. На спуске у него начали отказывать тормоза, в районе кинотеатра "Чайка" он повредил два транспортных средства, начал спускаться к железнодорожному вокзалу, где было скопление транспортных средств. Там трамвай повредил несколько автомобилей. Общее число поврежденных автомобилей составляет девять. Известно об одном пострадавшем, степень тяжести уточняется", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиции. По информации МВД, вагоновожатый имеет 20-летний опыт управления трамваями. Движение трамваев на участке, где случилось ДТП, приостановлено.

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку всего подвижного состава муниципального предприятия "Горэлектротранс". "У трамваев несколько видов торможения. Почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам. Несмотря на то что убытки водителям возместит страховая компания, поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим", - приводятся в сообщении пресс-службы администрации города слова первого заместителя мэра Антона Красноштанова.