Один человек погиб в ДТП с четырьмя автомобилями в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД.

"На 454-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области столкнулись автомобили Hyundai Solaris и УАЗ. После этого УАЗ столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz. От удара большегруз выбросило на встречную полосу, где он уже столкнулся с автомобилем Lada Granta", - уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП на месте погиб водитель Lada Granta - мужчина 40 лет, пострадали мужчина из УАЗа и водитель большегруза.