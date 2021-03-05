В Башкирии двое погибли при столкновении автомобиля с рельсовым автобусом на переезде

УФА, 5 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения автомобиля LADA Kalina с рельсовым автобусом на железнодорожном переезде в Архангельском районе Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону в пятницу.

"Около 08:00 (06:00 мск) в Архангельском районе на 22-м км автодороги Перегон - Приуралье - Карламан на железнодорожном переезде LADA Kalina столкнулась с рельсовым автобусом. В результате водитель - мужчина - и пожилая женщина погибли на месте аварии. Еще один пассажир получил тяжелые травмы. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы", - сказано в сообщении.