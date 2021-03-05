Фигуранта дела о мошенничестве на "Амурстали" Шухова этапировали в Москву на допрос

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правоохранители этапировали из Хабаровска в Москву предпринимателя Николая Шухова, арестованного ранее в рамках расследования дела о мошенничестве на заводе "Амурсталь". Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело в отношении бизнесмена выделено в отдельное производство.

"Николай Шухов был этапирован в столичный регион для допроса и проведения следственных действий по делу, которое выделено в отношении него в отдельное производство", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что срок меры пресечения Шухову в виде содержания под стражей на днях был продлен в Москве до 9 июня 2021 года. Дело в отношении хабаровского предпринимателя расследует центральный аппарат Следственного комитета России.

Руководитель ломозаготовительной компании "Торэкс" Шухов и учредитель и генеральный директор ООО "Дальневосточный монолит" Евгений Аверьянов, а также два депутата Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов (два бывших топ-менеджера завода) были задержаны и арестованы в Хабаровске в июле прошлого года. Поводом для уголовного преследования в отношении всех фигурантов послужили жалобы нового собственника завода "Амурсталь" Павла Бальского в правоохранительные органы Хабаровска. Экс-супруге арестованного бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала Ларисе Стародубовой принадлежит около четверти завода.

Всем арестованным предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 ("Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Депутаты являются членами фракции партии ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края, работают на непостоянной основе.

Член координационного совета регионального отделения ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский рассказал ранее ТАСС, что депутаты были "топ-менеджерами металлургического завода "Амурсталь" (принадлежит компании "Торэкс-Хабаровск", одним из владельцев которой ранее был бывший деловой партнер Сергея Фургала, и один из фигурантов дела, который дал признательные показания - Николай Мистрюков).