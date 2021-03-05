В Архангельской области спасли с острова семерых рыбаков

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Спасатели оказали помощь семи рыбакам, которые оказались на острове Мудьюге в Белом море отрезанными от материковой части из-за подъема уровня воды. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о том, что на Мудьюге находятся семь рыбаков, покинуть остров не могут. Запасы еды закончились. Просят эвакуировать их с островной территории", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, в заливе Белого моря произошел выход воды на коренной лед с последующим резким подъемом ее уровня, что создало опасность для передвижения рыбаков по акватории Сухого моря. В результате люди оказались практически отрезаны от большой земли. Кроме того, под лед провалился снегоход, два рыбака вымокли.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена на судне на воздушной подушке "Хивус-10". Движение спасателей к месту было существенно осложнено ледовой обстановкой на русле реки Маймаксы. "В два рейса рыбаки были вывезены на берег", - добавили в ведомстве.