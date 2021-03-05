В Оренбургской области спасатели эвакуировали 46 человек из снежных заносов

ОРЕНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Спасатели Оренбургской области провели за сутки девять операций, связанных с помощью людям, попавшим в снежные заносы. Среди спасенных - беременная женщина и съемочная группа фильма "Литвяк", сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"За прошедшие сутки службами РСЧС оказана помощь автомобилистам, попавшим в снежные заносы на территории Оренбургской области в девяти случаях (20 грузовых и девять легковых автомобилей). Всего на счету спасателей 46 спасенных человек за ночь", - сказано в распространенном сообщении.

Аварийно-спасательная служба Оренбургской области при участии бойцов регионального МЧС эвакуировала на снегоходах из образовавшегося из-за непогоды в степи автомобильного затора членов съемочной группы фильма о легендарной советской летчице, Герое Советского Союза Лидии Литвяк. Сообщение о том, что съемочная группа оказалась в степи отрезанной от автодороги, поступило в первом часу ночи. Спасательная операция была завершена в 05:20 (03:20 мск).

В снежный затор также попала и супружеская пара - беременную женщину муж вез в родильный дом города Орска. Роженицу пересадили из легкового автомобиля в пожарную машину и доставили к основной автодороге, где ждала скорая. "На данный момент жизни женщины ничего не угрожает. По словам родных, почти сразу после передачи спасателями роженицы в машину скорую помощь на свет появился здоровый мальчик весом 3 100 грамм", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

В Оренбургской области в пятницу продолжает действовать штормовое предупреждение, ветер местами достигает 25-26 м/с. При облачной погоде в некоторых районах идет небольшой снег, наблюдается метель и гололед. Температура воздуха ночью составила от минус 1 до минус 10 градусов, а днем - от плюс 2 до минус 3 градусов. Некоторые автомобильные дороги региона остаются закрытыми для движения всех видов транспорта из-за снежных заносов.