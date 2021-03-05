Силовики проводят обыски в скитах на Урале в поисках подозреваемого в убийствах

"В Алапаевском районе, в скитах Сергия, а также в населенном пункте Новоселово (подворье монастыря Сергия, почти 400 км от Екатеринбурга - прим. ТАСС) силовики проводят силовые действия. Проводится проверка документов всех, кто там проживает, проходят поиски Силуана", - сказал собеседник агентства.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы на Урале проводят обыски и силовые мероприятия в поисках монаха Силуана, подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году, который проживал в Среднеуральском женском монастыре, удерживаемом сторонниками бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Свердловской области в пятницу.

В ночь на 26 февраля источник в правоохранительных органах сообщил об обысках и следственных мероприятиях в Среднеуральском женском монастыре. По предварительным данным адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", юристы которого представляют интересы Романова и его сторонников, правоохранительные органы искали "келейника Силуана". Позднее источник ТАСС пояснил, что силовики искали подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году Андрея Кузнецова, которым мог оказаться Силуан. Позднее ГУ МВД по Свердловской области и региональное следственное управление СК РФ подтвердили проведение следственных мероприятий на территории Среднеуральского женского монастыря

В ходе предыдущих следственных мероприятий в обители 29 декабря 2020 года был задержан бывший схимонах Сергий (Романов). Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Суд в Москве арестовал Романова, 25 февраля ему продлили меру пресечения до 28 мая. Также возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в монастыре. Фигурантов в деле нет.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.