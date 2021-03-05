Первого вице-спикера гордумы Воронежа задержали по делу о крупном мошенничестве

ВОРОНЕЖ, 5 марта. /ТАСС/. Следователи задержали первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова по уголовному делу о крупном мошенничестве. В Ленинском районном суде в пятницу ему будет избрана мера пресечения, сообщил ТАСС представитель суда Максим Рощупкин.

"Александр Провоторов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщил он.

Рощупкин рассказал, что следователь ходатайствует об избрании Провоторову меры в виде домашнего ареста. В пресс-службе следственного управления СК по Воронежской области подробности задержания и материалы уголовного дела не комментируют.

По данным сайта Воронежской гордумы, Провоторов является депутатом с 2005 года, он член фракции "Единая Россия". Также Провоторов - первый зампредседателя Воронежской гордумы, член двух постоянных комиссий, в том числе по депутатской этике и противодействию коррупции.