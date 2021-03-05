В Ростовской области полицейские пресекли незаконную перевозку попугаев

ТАСС, 5 марта. Сотрудники полиции Ростовской области выявили и пресекли факт незаконной перевозки 19 попугаев редких видов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-центре МВД России.

Как отметили в ведомстве, инспекторы ГИБДД на 931-м км автодороги М-4 "Дон" остановили автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 50-летний мужчина. "Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили 19 попугаев разных видов. По предварительным данным, птицы являются объектами, подпадающими под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Документов на их перевозку у мужчины не оказалось", - сказали в пресс-центре.

По словам водителя, он направлялся в Краснодарский край. Сейчас попугаи находятся в одном из питомников Ростовской области, с ними работают эксперты.