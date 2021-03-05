СК возбудил дело о нарушении тайны переписки сотрудниками полиции в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейских за нарушение тайны переписки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"15 марта 2019 года неустановленные сотрудники УВД по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД по Москве на основании постановления Мосгорсуда о снятии информации с электронного почтового ящика фигуранта сроком на 180 суток с 1 октября 2018 года получили от "Яндекса" все содержимое ящика фигуранта в выходящие за установленные судом сроки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что полицейские скопировали всю информацию с электронной почты фигуранта, нарушив тем самым тайну его переписки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ, виновным грозит до 4 лет лишения свободы.