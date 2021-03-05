Жителя Тульской области приговорили к пожизненному заключению за убийство школьницы

ТУЛА, 5 марта. /ТАСС/. Суд в пятницу признал Александра Брежнева виновным в изнасиловании и убийстве 13-летней школьницы и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Суд учел позицию государственного обвинителя и приговорил Брежнева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в убийстве ребенка, изнасиловании, насильственным действиям сексуального характера, похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и заражении ВИЧ.

Как сообщалось, школьница с 25 июня 2020 года считалась без вести пропавшей, 28 июня ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу вблизи поселка Бородинский. Расследованием уголовного дела занимался центральный аппарат Следственного комитета России. 30 июня подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве девочки удалось задержать. Также было установлено, что 17 июня он, зная, что является носителем ВИЧ-инфекции, изнасиловал знакомую женщину.

В сообщении на сайте Следственного комитета России отмечается, что Брежнев совершил первое преступление на следующий день после освобождения из мест лишения свободы, а потерпевшая из-за угроз с его стороны в правоохранительные органы не обращалась. 25 июня он похитил девочку у районного ДК и отвел в лес, где жестоко избил ее, изнасиловал, а чтобы скрыть преступление, нанес множественные смертельные удары ножом. "Причастность фигуранта к совершению преступлений подтверждается совокупностью собранных доказательств, полученных с использованием возможностей криминалистической техники и в результате экспертных исследований. Проведено 18 сложных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, комплексных сексолого-психиатрических, медицинских, проведены опознания, допрошено более 100 свидетелей", - говорится в сообщении.