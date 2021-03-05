{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб в ДТП под Геленджиком

Еще четверо пострадали

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-4 "Дон" вблизи Геленджика. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"5 марта около 09:14 в районе 1 500 км автодороги М-4 "Дон" (Геленджикский район), по предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Honda Civic, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения и столкновение с автомобилем Lada Granta, двигающимся во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Водитель Honda погиб на месте происшествия, еще четыре человека доставлены для обследования в лечебное учреждение.

"На место происшествия оперативно прибыли три наряда Госавтоинспекции. В настоящий момент проходят мероприятия по освобождению проезжей части от транспортных средств", - добавили в отделе пропаганды.

Теги
РоссияКраснодарский край
В Чувашии возбудили дело против женщины, избивавшей своих детей
Детей временно поместили в социальный реабилитационный центр
Читать полностью