Один человек погиб в ДТП под Геленджиком

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-4 "Дон" вблизи Геленджика. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"5 марта около 09:14 в районе 1 500 км автодороги М-4 "Дон" (Геленджикский район), по предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Honda Civic, не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения и столкновение с автомобилем Lada Granta, двигающимся во встречном направлении", - говорится в сообщении.

Водитель Honda погиб на месте происшествия, еще четыре человека доставлены для обследования в лечебное учреждение.

"На место происшествия оперативно прибыли три наряда Госавтоинспекции. В настоящий момент проходят мероприятия по освобождению проезжей части от транспортных средств", - добавили в отделе пропаганды.