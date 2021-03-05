СК завел дело после падения ребенка с поручня эскалатора в ТЦ в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в торговом центре "Глобал Сити" на юге Москвы, где ребенок сам решил залезть на поручень эскалатора и упал. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказал источник.

Днем 3 марта в ТЦ "Глобал Сити" на Кировоградской улице четырехлетний мальчик, воспользовавшись отсутствием внимания родителей, подбежал к эскалатору и решил прокатиться до второго этажа, ухватившись руками за внешнюю сторону резинового поручня. С уровня второго этажа он упал на стойку кофейни внизу и получил черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, ушибы и травмы груди. Ребенок был госпитализирован в научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.