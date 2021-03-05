Суд отправил под домашний арест первого вице-спикера гордумы Воронежа

ВОРОНЕЖ, 5 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа отправил под домашний арест на два месяца первого заместителя председателя Воронежской городской думы Александра Провоторова по уголовному делу о крупном мошенничестве. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель суда Максим Рощупкин.

"Провоторову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком по 3 мая 2021 года включительно", - сообщил он.

По данным Рощупкина, первый заместитель председателя Воронежской городской думы Провоторов был задержан по делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

По материалам следствия, Провоторов подозревается в получении от депутата Воронежской городской думы Александра Жукова 1 млн рублей за якобы согласование его кандидатуры на выдвижение в депутаты городского парламента на выборах в сентябре 2020 года. По версии следствия, Провоторов использовал 1 млн рублей по своему усмотрению.