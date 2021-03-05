Во Владимире вынесли приговор мужчине, который угнал два экскаватора

ТАСС, 5 марта. Октябрьский районный суд города Владимира приговорил молодого человека, угнавшего в состоянии алкогольного опьянения два экскаватора и повредившего теплотрассу, к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте прокуратуры Владимирской области.

14 ноября 2020 года 21-летний мужчина прошел на огороженную строительную площадку, завел экскаватор, проехал на нем несколько метров и допустил опрокидывание транспортного средства в ров. Выбравшись, подозреваемый пересел в другой экскаватор, находившийся на этой же площадке, но не сумел разобраться с приборами управления и опрокинул экскаватор в траншею, где находилась труба теплотрассы. Полиция возбудила уголовное дело по двум эпизодам ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Угон").

"Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор ранее судимому 22-летнему местному жителю <…> Суд назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

В результате повреждения теплотрассы вечером 14 ноября без тепла оставались 1 829 жителей города, ликвидировать последствия коммунальной аварии удалось к утру 15 ноября.