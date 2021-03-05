В Минске задержали разбившего стекла в Доме правительства

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Сотрудники белорусской милиции задержали жителя Минска, который бил молотком стекла в Доме правительства. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Вечером 3 марта в Минске патрульный наряд обратил внимание на мужчину, который подошел к Дому правительства. Внезапно тот достал молоток и начал бить им стекла. Милиционеры оперативно задержали 30-летнего жителя Борисова, который находился в неадекватном состоянии и объяснил свои действия желанием "править", - сообщила официальный представитель МВД.

По ее информации, задержанный рассказал, что летом "ходил по городу с рупором и призывал не быть безразличными к судьбе своей страны". Чемоданова сообщила, что мужчину доставили в медучреждение для оценки его состояния, а материалы проверки переданы следователям, которые дадут его действиям правовую оценку.

Пресс-секретарь МВД добавила, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и оборот наркотиков.