Пятилетний ребенок попал в больницу, упав с подъемника для лыжников в Подмосковье

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пятилетний ребенок неправильно закрепил страховочную перекладину на бугельном подъемнике в Подмосковье и упал с него, ударившись о столб. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Семья с тремя детьми отдыхала в горнолыжном парке Дмитровского городского округа. "В какой-то момент один из детей самостоятельно в отсутствие родителей решил воспользоваться подъемником для лыжников. Ребенок ненадлежащим образом установил страховочную перекладину, после чего сорвался и упал, ударившись о бетонный столб", - сообщила Врадий.

Ребенок получил травмы головы и был госпитализирован. По факту происшествия проводится доследственная проверка, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц парка, а также родителям ребенка, оставившего его без присмотра. Проводятся опросы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, а также экспертиза соответствия требованиям безопасности лыжного подъемника.