В Москве задержали экс-главу Котласа по подозрению в получении крупной взятки

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Бывший глава города Котласа Архангельской области задержан в Москве по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении особо крупной взятки. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области и Ненецкому автономному округу.

"Следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Котласа Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частями 5, 6 ст. 290 УК РФ (4 эпизода) (получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления)", - говорится в сообщении.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Бральнине.

По данным следствия, в пятницу следователи при поддержке сотрудников ФСБ России задержали подозреваемого в Москве, он будет доставлен в Архангельск. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

47-летний Андрей Бральнин, уроженец города Котласа, был избран главой города в сентябре 2013 года. В феврале 2021 года он добровольно ушел в отставку, пояснив, что уходит на государственную службу в правительство Архангельской области.