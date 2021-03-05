На заводе "Омскшина" погиб один человек при аварии с участием тепловоза

ОМСК, 5 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения тепловоза с воротами на территории завода "Омскшина". Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава Омской области.

"По состоянию женщин, пострадавших в аварии тепловоза. Пострадавших трое. Одна погибла на месте. Двое других в состоянии средней тяжести находятся в БСМП №1", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре Омской области уточнили, что тепловоз, двигаясь транзитом по железнодорожным путям через территорию промышленного предприятия, задел ворота, прикрепленные к бетонному забору. В результате часть забора обрушилась, из-за чего пострадали прохожие. В связи с инцидентом прокуратура проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. В пресс-службе прокуратуры ТАСС уточнили, что инцидент произошел на территории завода "Омскшина".