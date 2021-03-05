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В Самаре на ребенка упала наледь с крыши дома

Его госпитализировали

САМАРА, 5 марта. /ТАСС/. Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с падением на ребенка наледи с крыши дома в Самаре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"В Самаре начата доследственная проверка по факту падения наледи на ребенка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие", - говорится в сообщении. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в региональном управлении СК.

По данным следователей, инцидент произошел в пятницу вечером на проспекте Карла Маркса около дома №185. С крыши здания на мальчика 2011 года рождения упала наледь. В результате ЧП ребенка госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

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