В Хабаровском крае произошла утечка нефти после схода с рельсов 17 вагонов поезда

ТАСС, 5 марта. Сход 17 вагонов грузового поезда произошел в Хабаровском крае. Как сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, после ЧП была обнаружена капельная течь нефтепродуктов.

"На перегоне Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре произошел сход 17 вагонов грузового поезда. В результате ЧП в четырех цистернах поезда обнаружена капельная течь нефтепродуктов. В целях предотвращения экологического ущерба железнодорожниками организуются работы по локализации места разлива (обваловка)", - сказано в сообщении пресс-службы.

Пострадавших, по данным пресс-службы, нет. Экологическая ситуация находится под контролем, угрозы разлива топлива нет.

Инцидент произошел 6 марта в 01:50 по местному времени (18:50 мск пятницы) на перегоне Форель - Дальневосточный. Для ликвидации последствий схода отправлены восстановительные поезда со станции Литовко и Хабаровск-2.

В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб под председательством первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Анатолия Краснощека.