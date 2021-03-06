СМИ: полиция Франции задержала четырех подростков в ходе беспорядков в Лионской метрополии

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники французской полиции задержали четырех несовершеннолетних, участвовавших в беспорядках в городе Рийе-ла-Пап (Лионская метрополия) на юго-востоке страны. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Беспорядки вспыхнули в пятницу вечером, когда более 30 молодых людей в капюшонах вышли на одну из улиц города и начали поджигать автомобили и громить автобусные остановки. По данным полиции, хулиганы сожгли два автобуса и тринадцать легковых автомобилей. Прибывшие на место жандармы оцепили район, после чего начали операцию по пресечению беспорядков. Восстановить спокойствие в городе полиции удалось лишь спустя несколько часов.

В четверг беспорядки произошли в одном из кварталов Лиона. В ходе столкновений с силами правопорядка агрессивно настроенные молодые люди сожгли шесть автомобилей и два мотоцикла. По данным полиции, инциденты в Лионе и его окрестностях связаны с ДТП, в котором тяжело пострадал 13-летний подросток, катавшийся на мотороллере без защитного шлема. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой черепа.

До этого в городе Бове на севере Франции произошли столкновения двух враждующих молодежных группировок. В феврале стычки молодежных банд неоднократно происходили в Париже и его пригородах. В связи с ростом напряженности власти республики объявили о намерении усилить борьбу с преступностью среди молодежи. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о том, что взял решение этого вопроса под личный контроль.