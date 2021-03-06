В Пензе загорелся ангар с полимерами

ТАСС, 6 марта. Ангар с полимерной продукцией загорелся в Пензе на площади 3,5 тыс. кв. м, пожар локализован. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице 40 лет Октября, 24б поступила в 01:27 мск. "На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений ангар из сендвич-панелей горел открытым огнем. Площадь пожара составляет 3 500 кв. м. В ангаре находилась полимерная продукция", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в данный момент пожар удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 48 человек личного состава и 12 единиц техники.