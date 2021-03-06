Таксиста, протащившего полицейского за автомобилем, арестовали в Иркутской области

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Суд в Иркутской области отправил под арест таксиста - уроженца Киргизии, обвиненного в насилии над полицейским, который пытался его задержать за незаконную торговлю алкоголем. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ на своем сайте.

По информации СК, водитель не только занимался извозом, но и продавал спиртное в обход законодательства, принимая заказы на доставку через мобильное приложение перевозчика.

"В момент задержания нелегальный торговец попытался скрыться. Он закрыл стекло авто, в результате чего рука одного из полицейских оказалась зажата. Сотрудник полиции несколько метров бежал за машиной, в результате чего получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в багажнике автомобиля был обнаружен различный алкоголь.

Таксисту предъявлено обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", санкция которой предполагает до 10 лет лишения свободы.