В Японском море из-за пожара эвакуировали российских рыбаков

ТАСС, 6 марта. Рыболовецкое судно "Витим" загорелось в Японском море, экипаж в составе 30 человек эвакуирован. Об этом ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

"В 23:40 мск получено сообщение, что на рыболовецком судне "Витим", находящемся в заливе Петра Великого, обнаружено задымление в рыбном цеху. Проведенная разведка не помогла уточнить место и размеры очага задымления. Главный двигатель был остановлен, судно легло в дрейф. Принято решение экипажу покинуть судно на спасательных плотах", - сказал собеседник агентства.

Все 30 моряков с плотов подняты рыболовецким судном "Алчан". Пострадавших в результате пожара нет, один из моряков повредил руку. Около 08:00 мск судно с моряками должно прибыть во Владивосток.

На место пожара прибыли судно "Спасатель Заборщиков" и спасательный буксир "Лазурит", началось тушение. На аварийном судне нет открытого горения. Предположительно, задымление возникло из-за тлеющей изоляции.

Рыболовецкое судно "Витим" принадлежит ООО "Пасифик Краб". Оно ходит под флагом РФ, порт приписки - Владивосток.