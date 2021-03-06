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В Новотроицке в цехе мясокомбината ликвидировали открытое горение

Пострадавших нет

ТАСС, 6 марта. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе мясокомбината в Новотроицке Оренбургской области на площади 3 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли здания, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"Произошло возгорание производственного цеха по хранению мяса и его переработки <…> Произошло частичное обрушение кровли. Продолжается проливка, разборка конструкций. На данный момент открытое горение ликвидировано", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на момент возгорания в цехе не было людей. В результате пожара никто не пострадал.

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