В Новотроицке в цехе мясокомбината ликвидировали открытое горение

ТАСС, 6 марта. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе мясокомбината в Новотроицке Оренбургской области на площади 3 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли здания, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

"Произошло возгорание производственного цеха по хранению мяса и его переработки <…> Произошло частичное обрушение кровли. Продолжается проливка, разборка конструкций. На данный момент открытое горение ликвидировано", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на момент возгорания в цехе не было людей. В результате пожара никто не пострадал.