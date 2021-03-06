{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Авария произошла на 371-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград

ТАСС, 6 марта. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на автодороге в Саратовской области. В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла в 10:30 по местному времени (09:30 мск) на 371-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград. "Столкнулись автомобили Lada Granta и ВАЗ-2112. В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончались на месте", - отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Теги
РоссияСаратовская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Польше достигло 35
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших украинцев
Читать полностью