В Москве отец ранил топором дочь, убил ее сожителя и покончил жизнь самоубийством

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Пожилой мужчина топором ранил свою дочь, убил ее сожителя в квартире на юго-западе Москвы, а после покончил жизнь самоубийством. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"Около 03:00 мск по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом 27, корпус 1, пожилой мужчина топором нанес ранения своей дочери и ее сожителю. В результате полученных травм мужчина скончался, женщина получила множественные раны. В данный момент она госпитализирована, за ее жизнь борются врачи", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, также в больницу с рубленными ранами был доставлен пенсионер, устроивший резню. Врачи не смогли его спасти. "Предварительно, в момент происшествия пожилой мужчина находился в неадекватном состоянии, он страдал хроническими заболеваниями", - добавил источник.

По данному факту проводится доследственная проверка.