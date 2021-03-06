Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане

ТАСС, 6 марта. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в субботу у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился примерно в 851 км к юго-западу от столицы королевства - города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 13 км. Информация об угрозе цунами не поступала.

В четверг служба зафиксировала у берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии, землетрясение магнитудой 8,0. В пятницу Австралийская государственная геофизическая служба информировала о регистрации после этих подземных толчков около 25 афтершоков магнитудой более 5,0.