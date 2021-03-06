На Камчатке при сходе лавины около школы погиб мужчина

ТАСС, 6 марта. Мужчина погиб при сходе лавины рядом со школой в городе Елизово Камчатского края. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"По предварительным данным, вечером 6 марта в районе расположения школы №3 в городе Елизово, когда там находились люди, со склона сошла лавина. В результате происшествия мужчина, на вид около 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребенка, находившихся рядом с ним, удалось спасти", - сообщили в ведомстве.

По факту начата процессуальная проверка. "Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасности в указанном районе", - добавили в управлении.