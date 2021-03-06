{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Камчатке при сходе лавины около школы погиб мужчина

Инцидент произошел в городе Елизово

ТАСС, 6 марта. Мужчина погиб при сходе лавины рядом со школой в городе Елизово Камчатского края. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"По предварительным данным, вечером 6 марта в районе расположения школы №3 в городе Елизово, когда там находились люди, со склона сошла лавина. В результате происшествия мужчина, на вид около 40 лет, погиб на месте. Женщину и ребенка, находившихся рядом с ним, удалось спасти", - сообщили в ведомстве.

По факту начата процессуальная проверка. "Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасности в указанном районе", - добавили в управлении.

Теги
РоссияКамчатский край
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Польше достигло 35
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших украинцев
Читать полностью