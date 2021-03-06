Двое детей погибли при пожаре в доме в Хабаровском крае

ТАСС, 6 марта. Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в поселке Березовый Хабаровского края, возбуждено уголовно дело. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.

"Днем 6 марта в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в деревянном одноэтажном жилом доме в поселке Березовый. В течение нескольких часов расчеты боролись с пламенем, но дом оказался полностью уничтожен огнем. В одной из жилых квартир в момент происшествия одни дома находились двое детей 2019 и 2018 годов рождения. Их жизни спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 270 кв. м. Всего для его ликвидации было задействовано 15 человек и пять единиц техники. На момент прибытия первого пожарного расчета деревянное строение было полностью охвачено пламенем.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины и обстоятельств происшествия. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, на которых возложена обязанность по контролю за надлежащими и безопасными условиями проживания несовершеннолетних", - уточнили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В данной квартире был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, с семьей несколько месяцев назад проводился инструктаж по пожарной безопасности", - добавили в ГУ МЧС.