В Подмосковье предстанет перед судом сын бизнесмена, насмерть сбивший на Cadillac пару

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении сына бизнесмена Сергея Калиберды Виталия, насмерть сбившего на Cadillac Escalade двух пешеходов в Подмосковье, передано в суд.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, не уточнив имени обвиняемого.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что виновником ДТП стал 27-летний Виталий Калиберда, сын местного бизнесмена Сергея Калиберды.

Он обвиняется по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас мужчина находится под арестом.

6 ноября 2020 года водитель Cadillac Escalade в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова нарушил ПДД и сбил молодую пару, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте. После аварии водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения.