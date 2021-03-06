СК возбудил дело после смерти двух пенсионеров в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 марта. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту смерти двух пенсионеров в городе Валдай Новгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"Инцидент произошел в прошлые выходные в городе Валдай Новгородской области. В квартире, где проживали супруги 1937 года рождения, сыном потерпевших были обнаружены их тела. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство")", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, соседи услышали шум, доносившийся из квартиры пенсионеров. Соседи позвонили сыну пожилых людей. Когда мужчина приехал в дом родителей, он обнаружил их тела. По предварительным данным, женщина умерла от ударов, нанесенных металлическим предметом.

Как пояснили в СК региона, предположительно, во время ссоры муж потерпевшей нанес ей несколько ударов, от которых женщина умерла. Тело мужчины также было обнаружено в квартире, он умер неестественной смертью. По данным следователей, дверь в квартиру потерпевших была закрыта изнутри, посторонних в квартире не было. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.