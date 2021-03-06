Шесть человек госпитализировали после взрыва природного газа в Техасе

ТАСС, 6 марта. По меньшей мере шесть человек были госпитализированы в пятницу в результате, предположительно, взрыва природного газа в районе Спринг (штат Техас). Об этом со ссылкой на компанию CenterPoint Energy сообщил телеканал CNN.

По его данным, все пострадавшие являются сотрудниками компании. Информация об их состоянии не приводится.

Как сообщается в Twitter пожарных округа Харрис, одному из окрестных домов был нанесен ущерб. Из-за повреждения оборудования проблемы с электричеством возникли у почти тысячи жителей, отметил представитель CenterPoint Energy.