На Кубани арестовали подозреваемого в убийстве инспектора охотнадзора

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Гулькевичский районный суд арестовал на время следствия до 4 мая мужчину, подозреваемого в убийстве инспектора охотнадзора регионального Министерства природных ресурсов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в субботу.

"Гулькевичским районным судом избрана мера пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве инспектора охотнадзора. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца до 4 мая 2021 года включительно", - говорится в сообщении ведомства.

В четверг сообщалось, что на окраине поселка в Гулькевичском районе Краснодарского края нашли застреленным инспектора охотнадзора Министерства природных ресурсов края. По предварительным данным, он находился на территории угодий, откуда звонил коллегам, после чего пропал. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемый был задержан, им оказался местный охотник.