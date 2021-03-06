В Омске возбудили дело после гибели человека при аварии с участием тепловоза

ОМСК, 6 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели в Омске женщины в результате столкновения тепловоза с воротами на территории завода "Омскшина". Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 67-летней женщины в результате обрушения бетонной плиты забора, ограждающего предприятие, расположенное на ул. Будеркина в Омске, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в пятницу около 17:00 (14:00 мск) тепловоз, двигаясь по железнодорожным путям через территорию завода "Омскшина", на выезде задел металлические вороты, прикрепленные к бетонному забору. В результате часть забора рухнула на трех женщин, одна из которых умерла на месте происшествия.

В омском Минздраве сообщили, что одну пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение, у второй перелом голени, женщину госпитализировали. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") рассказали, что подвижной состав и железнодорожные пути, на которых произошел инцидент, не относятся к РЖД. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой установят обстоятельства происшествия.