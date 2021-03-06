Против задержавшего браконьеров инспектора Байкальского заповедника возбудили дело

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили дело о превышении полномочий в отношении инспектора Байкальского заповедника в Бурятии, задержавшего с поличным пятерых браконьеров и пострадавшего от наезда их автомобиля. Копия постановления Мухоршибирского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Бурятия имеется в распоряжении ТАСС.

"В отношении Вас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ [превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, что наказывается лишением свободы от трех до десяти лет])", - говорится в письме на имя инспектора Сергея Красикова.

Как ранее сообщала пресс-служба Минприроды России, незаконная охота велась в октябре 2020 года с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). В задержанном автомобиле были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие. Ущерб природе оценивается в 80 тыс. рублей.

"Задержанные браконьеры - это не крестьяне, которые добывали себе пропитание, предположительно, за этими браконьерами из Улан-Удэ стоят богатые покровители. Настораживает, что они уже три раза поменяли показания, чтобы накрутить обвинения: что якобы в них стреляли, и прикладом по голове били. Это якобы сделал один инспектор с пятью здоровыми, пьяными и агрессивными мужиками", - сказал ТАСС директор заповедника Василий Сутула.

Он считает, что браконьеры могли получить травмы, когда, спасаясь от преследования, выпрыгивали ночью на ходу из машины. При этом автомобиль по касательной задел инспектора, из-за чего тот получил перелом руки и сотрясение мозга. В возбуждении уголовного дела в связи с полученными травмами инспектору было отказано.