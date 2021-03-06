Самолет Air France совершил экстренную посадку в Софии из-за дебошира на борту

СОФИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс по маршруту Париж - Нью-Дели, совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту болгарской столице из-за дебошира на борту.

Как сообщило Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на источники в прокуратуре, гражданин Индии грубо вел себя с пассажирами, нападал на членов экипажа, толкал дверь кабины пилотов, после чего командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Софии. Дебошир задержан на 24 часа, ему назначен служебный адвокат и обеспечен переводчик. О происшествии уведомлено посольство Индии.

Ожидается, что подробности инцидента станут известны в ближайшие несколько часов.