В Петербурге восьмилетний ребенок погиб в результате автомобильной аварии на КАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Две машины столкнулись на КАД в Петербурге, в результате погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня в 12:45 мск на 75-м километре внешнего кольца КАД (Красносельский район) водитель, управляя Toyota Venza, наехал на автомобиль Ford Fusion, водитель которого остановился, так как у его иномарки спустило колесо. В результате столкновения пассажир Ford Fusion - восьмилетний мальчик (был пристегнут, сзади слева) скончался в карете скорой помощи. По факту дорожной аварии проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы.