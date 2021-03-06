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В Петербурге восьмилетний ребенок погиб в результате автомобильной аварии на КАД

Мальчик сидел на заднем сиденье и был пристегнут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Две машины столкнулись на КАД в Петербурге, в результате погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня в 12:45 мск на 75-м километре внешнего кольца КАД (Красносельский район) водитель, управляя Toyota Venza, наехал на автомобиль Ford Fusion, водитель которого остановился, так как у его иномарки спустило колесо. В результате столкновения пассажир Ford Fusion - восьмилетний мальчик (был пристегнут, сзади слева) скончался в карете скорой помощи. По факту дорожной аварии проводится проверка", - говорится в сообщении пресс-службы.

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